الرئيس السيسي يهنئ المنتخب المصري بصعوده لكأس العالم: لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - توجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهاني القلبية إلى المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد حسم تأهله لبطولة كأس العالم 2026.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر فيسبوك: "أتوجه بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام".

وتابع الرئيس: "وأدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم.. أسأل الله أن يوفقكم في مشواركم القادم، وأن تظلوا دائمًا مصدر فخر وسعادة لمصر وشعبها".