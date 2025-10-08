برشلونة يرفض استضافة فريق إسرائيلى ويوضح الأسباب فى تعليق غير رسمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - رفض نادي برشلونة الإسباني استضافة فريق هبوعيل القدس الإسرائيلي داخل منشآته، وذلك بعدما تلقى النادى طلبًا من الإدارة الإسرائيلية، خلال الساعات الماضية، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.

وكان النادى الإسرائيلي لكرة السلة طلب استخدام منشآت نادى برشلونة الرياضية للتدريب قبل مباراته الأوروبية المقبلة، لكن النادى الكتالونى رفض هذا الطلب مؤكدًا أن القرار جاء لأسباب لوجستية وأمنية بحتة، وليس لدوافع سياسية.

وقال مصدر من داخل النادي لوكالة "فرانس برس" إن برشلونة قرر عدم السماح للفريق الإسرائيلي بالتدريب في قاعة "بالاو بلوجرانا"، قبل مواجهته أمام "باكسي مانريسا" يوم 15 أكتوبر في بطولة كأس أوروبا لكرة السلة، موضحًا أن النادي يحرص على "تجنب أي توترات أو مشكلات تتعلق بالنظام العام"، في ظل الأوضاع الحالية والتصاعد المستمر للاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة.

وأضاف المصدر أن "تحضيرات فريق برشلونة لكرة اليد في دوري أبطال أوروبا ستنطلق في اليوم نفسه داخل القاعة، ما يجعل من الصعب توفير مساحة تدريب إضافية"، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح نقل تدريبات الفريق الإسرائيلي إلى ملعب فريق مانريسا.

ويأتي قرار برشلونة في وقت تشهد فيه الساحة الإسبانية جدلاً واسعًا حول مشاركة الفرق الإسرائيلية في البطولات الأوروبية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الشهر الماضي التي دعا فيها إلى استبعاد تلك الفرق من المنافسات الدولية.