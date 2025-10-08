الرئيس السيسى يطالب منتخب مصر بمواصلة العمل وبذل أقصى الجهد فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام".

‏ودعا الرئيس السيسى، اللاعبين إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم. مختتمًا رسالته بقوله:"أسأل الله أن يوفقكم في مشواركم القادم، وأن تظلوا دائمًا مصدر فخر وسعادة لمصر وشعبها".