العالم اليوم - صلاح يقود مصر للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها

انتم الان تتابعون خبر صلاح يقود مصر للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - قاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بتسجيله هدفين في الانتصار على جيبوتي 3-صفر ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات ليكون من الصعب على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني تعويض فارق النقاط.

وافتتح إبراهيم عادل التسجيل لمصر في الدقيقة الثامنة من المباراة التي استضافها ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 14 من صناعة زميله محمود حسن (تريزيجيه).

وأضاف صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تهيئة من مروان عطية ليحسم فوز مصر.

وهذا الصعود الرابع في تاريخ مصر لنهائيات المونديال، بعد نسختي 1934 و1990 بإيطاليا ونسخة عام 2018 في روسيا.