العالم اليوم - أنقرة تطالب قسد بالتخلي عن أجندة الانفصال ودمشق ترفض التقسيم

انتم الان تتابعون خبر أنقرة تطالب قسد بالتخلي عن أجندة الانفصال ودمشق ترفض التقسيم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إن قوات سوريا الديمقراطية تشكل تهديدا لكل من تركيا وسوريا. وشدد فيدان على ضرورة تخلي عناصر "قسد" عن أجندتها الانفصالية.

وقال فيدان: "حان الوقت لإخراج قسد من المعادلة فهي تتذرع بمكافحة داعش". وأضاف: "خلال محادثاتنا تناولنا مسألة العاشر من مارس ونريد إحياء الاتفاق بكافة أطرافه".

وتابع: "كما قلنا سابقا، لدينا مع سوريا حدود يصل طولها إلى 911 كيلومترا. وأمنها هو أمن تركيا. العناصر التي تهدد أمن سوريا تشكل تهديدا لبلادنا".

وأكد فيدان: "قسد تفكر بأجندة مختلفة ولا ينبغي عليها أن تقوم بذلك، يجب أن تتخلى عليها وتتوصل إلى حل تخدم وحدة سوريا بطريقة سلمية".

من جانبه، شدد الشيباني على رفض سوريا القاطع والحاسم للتقسيم تحت أي إطار.

ووصف الشيباني الخطوات التي تتخذها قوات سوريا الديمقراطية في المسار الصحيح بأنها بطيئة، مؤكدا أنه لا يمكن الانتظار بما يعرقل المصلحة الوطنية في البلاد.

وكان وزير الدفاع السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية أعلنا، الثلاثاء، أنهما اتفقا على وقف شامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في شمال وشمال شرق سوريا.