نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "غزة العزة".. هتافات غزيين فرحًا بإعلان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد شوارع قطاع غزة في هذه الأثناء احتفالات كبيرة عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد حرب دامية استمرت لعامين، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية.

وانتشرت مشاهد الفرحة والابتهاج في مختلف مناطق القطاع، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع يرفعون الأعلام الفلسطينية ويهتفون بشعارات النصر والصمود، فيما علت أصوات التكبير والأغاني الوطنية في الميادين والساحات العامة.

وأظهرت مقاطع مصوّرة بثتها وسائل إعلام محلية ودولية حشودًا ضخمة من المواطنين يحتفلون بما وصفوه بـ "انتصار الإرادة والصمود"، بعد إعلان الاتفاق التاريخي الذي تضمن وقف إطلاق النار الشامل والإفراج عن الأسرى وسحب القوات الإسرائيلية.

وفي الوقت ذاته، سادت أجواء من الحزن والامتنان على أرواح الشهداء الذين فقدوا حياتهم خلال العدوان، حيث رفع المشاركون في الاحتفالات لافتات كتب عليها "الرحمة للشهداء" و"لن ننسى من ضحّى لأجلنا"، مؤكدين أن فرحتهم اليوم ممزوجة بالألم والفقد.

وقال عدد من أهالي غزة إن وقف إطلاق النار يمثل بارقة أمل جديدة لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد سنوات من المعاناة، داعين إلى تثبيت التهدئة بشكل دائم ورفع الحصار المفروض على القطاع.

واختتم المحتفلون دعواتهم بقولهم: "رحم الله الشهداء الأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذه الحرب.. اللهم اجعل دماءهم نورًا يضيء طريق الحرية لفلسطين."