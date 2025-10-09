نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد توقيع الاتفاقية: "حماس" تنتظر الموافقة على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم وهذه رسالة لأهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الخميس، أنها تنتظر الموافقة النهائية على قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، تمهيدًا لإعلانها رسميًا لشعبها عبر مكتب إعلام الأسرى فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.

تسليم القوائم والانتظار للإعلان الرسمي

وأوضحت الحركة في بيان رسمي أنها قد سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق، مشددة على أهمية الانتظار حتى الاتفاق النهائي على الأسماء قبل الإعلان الرسمي. وأكدت مصادر تابعة لحماس على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلات المواطنين في غزة إلى حين صدور بيان رسمي مؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة.

المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب

وكانت حماس قد أعلنت، فجر الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة، انسحاب الاحتلال، دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى بين الطرفين. وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة ومسؤولة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية، بالتعاون مع الوسطاء الدوليين والإقليميين، من أجل وضع حد للتصعيد العسكري وتحقيق تهدئة دائمة في القطاع.

دور الوسطاء والدعم الدولي

وأشادت حماس في بيانها بـ جهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، وكذلك بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ساهمت في الوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، وضمان انسحاب كامل للاحتلال من غزة. ودعت الحركة جميع الأطراف، بما في ذلك الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، والأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ومنع أي محاولات للتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

رسالة لأهل القطاع

وأكدت حماس أن الاتفاقية تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام والأمان في غزة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني في القطاع، والقدس، والضفة، وداخل الوطن وخارجه، أثبت صمودًا وبطولة في مواجهة مشاريع الاحتلال، ما ساهم في إفشال محاولاته للتهجير والإخضاع. ودعت الحركة المواطنين إلى الالتزام بالحذر والتعاون مع الجهات الرسمية حتى يتم الإعلان عن أسماء الأسرى والفصل الكامل لإجراءات الإفراج.