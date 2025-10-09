نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ أكسيوس عن مسؤول أمريكي: من المتوقع أن يتم الإفراج عن الرهائن بحلول يوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد إطلاق سراح الأسرى بعد التوقيع على اتفاق وقف النار