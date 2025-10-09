نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ أكسيوس عن مسؤول أمريكي: من المتوقع أن يتم الإفراج عن الرهائن بحلول يوم الاثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - موعد إطلاق سراح الأسرى بعد التوقيع على اتفاق وقف النار
ذكرت شبكة "أكسيوس" الأميركية عن مسؤول أمريكي، إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الرهائن بحلول يوم الاثنين المقبل، وذلك وفقًا للاتفاق التي تم إبرامه بين حركة حماس والكيان الصهيوني، ويأتي هذا الاتفاق في إطار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
إطلاق سراح الأسرى
ويتجاوز عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة 250 شخصًا، وتم إطلاق سراح بعضهم في فترات سابقة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
تفاصيل الرهائن المحتجزون
ويُعتقد أن هناك نحو 20 رهينة من أصل 251 مختطفًا ما زالوا على قيد الحياة، وتم إطلاق سراح معظمهم مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين خلال وقفين لإطلاق النار.
تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار
وتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليًا مقابل إطلاق سراح 2000 فلسطيني من سجون إسرائيل.
استئناف الحرب
وبعد انتهاء وقف إطلاق النار خلال المرحلة الماضية، استأنفت إسرائيل هجماتها على غزة، مما أدى إلى مقتل 330 فلسطينيًا وتهديد حياة الرهائن المتبقين.
ردود فعل عائلات الأسرى
وكانت قد اتهمت عائلات الأسرى حكومة نتنياهو بـ "التصرف بتحطيم متعمد" لعملية إعادة أحبائها من الأسر.
وحذرت حماس وقتها من تعريض حياة المتبقين لديها للخطر بسبب الغارات الإسرائيلية المتجددة.