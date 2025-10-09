نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - العالم يترقب الخطوة التالية.. خطة ترامب للسلام تدخل حيز التنفيذ بتوقيع إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصلت إسرائيل وحركة حماس، يوم الخميس، إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة تاريخية تهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري الأخير، ويشمل الاتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، مع خروج تدريجي للجيش الإسرائيلي من نحو 70 بالمئة من القطاع، وإطلاق سراح متزامن للأسرى لدى الطرفين، وهو ما يمثل مرحلة أولى حاسمة لتثبيت الهدنة وضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة، حسب ما نقلته مصادر "سكاي نيوز عربية".

دور الولايات المتحدة والمفاوضات الدولية

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض من وزير الخارجية ماركو روبيو ملاحظة بخط اليد تفيد بأن التوصل لاتفاق في غزة بات قريبًا جدًا، وطلب منه الموافقة على إعلان رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار ترامب للصحفيين إلى أنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية هذا الأسبوع، وربما الأحد، مؤكدًا أن المفاوضات في مصر تسير "بشكل جيد جدًا"، وأن هناك "فرصة كبيرة جدًا لإنجاح الاتفاق".

وشارك في المفاوضات عدد من المسؤولين الدوليين والإقليميين، بينهم جاريد كوشنر، ستيف ويتكوف، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإبراهيم قالن، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

جدول زمني للإفراج عن الأسرى

اليوم الحدث الخميس توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس السبت أو الأحد بدء الإفراج الأول عن الأسرى

أول تعليق من نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعون الله، سنعيدهم جميعًا إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مضيفًا: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو أنه سيدعو اجتماع الحكومة للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع الرهائن إلى الوطن، مثنيًا على جهود جنود الجيش الإسرائيلي وفريق الرئيس ترامب في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد: "بمشيئة الله، سنواصل معًا تحقيق كل أهدافنا وتوسيع السلام مع جيراننا"، مشيرًا إلى أنه تبادل التهنئة مع ترامب بشأن توقيع اتفاق إطلاق سراح الرهائن، مع دعوته لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي.

تعليقات قطر وحماس

أكدت قطر، التي تشارك في وساطة وقف الحرب، أن الطرفين اتفقا على كل بنود المرحلة الأولى من خطة ترامب، بما يشمل وقف الحرب، الإفراج عن المحتجزين، ودخول المساعدات الإنسانية.

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان رسمي إن الاتفاق يقضي بـ إنهاء الحرب على غزة، انسحاب الاحتلال، دخول المساعدات، وتبادل الأسرى، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة تاريخية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.