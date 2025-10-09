نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يزور إسرائيل الأحد ويلقي خطابًا أمام الكنيست بعد توقيع اتفاق غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالًا هاتفيًا فجر الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب توقيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس. وجاء الاتصال في أجواء ودية، حيث هنأ كل منهما الآخر على الإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع الاتفاق وإطلاق سراح جميع الرهائن، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين، حسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الرئيس الأمريكي سيزور إسرائيل يوم الأحد 12 أكتوبر، حيث سيلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، في الزيارة الثانية فقط لرئيس أمريكي يلقي خطابًا في الكنيست منذ زيارة الرئيس كارتر عام 1979 بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر.

وفي تغريدة له على منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "فخور أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقعتا المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مؤكدًا أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا وسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل "سلامًا قويًا ومستقرًا ودائمًا". وأضاف: "ستعامل جميع الأطراف بإنصاف.. إنه يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، وللولايات المتحدة الأمريكية"، ووجه شكره للوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث التاريخي.

من جانبه، أعلن نتنياهو أن الحكومة ستجتمع الخميس للموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاق وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق عليهم، مؤكدًا أن جميع الأسرى الإسرائيليين سيعودون إلى ديارهم، ووصف الخطوة بأنها نجاح دبلوماسي ونصر وطني وأخلاقي لإسرائيل، مشيدًا بالجهود المشتركة للرئيس ترامب.

كما أعلنت حركة حماس رسميًا عن الاتفاق، معربة عن امتنانها للرئيس ترامب والدول العربية والإسلامية، ودعت إلى ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق. وأوضحت مصادر مطلعة أن إطلاق سراح الرهائن العشرين المتوقع على قيد الحياة قد يتم يوم الأحد، بينما يُحتمل أن يبدأ الإفراج يوم السبت، فيما أكدت حماس عجزها عن تحديد مواقع 9 من أصل 28 رهينة قتيلًا.