عاجل- ترامب: مكالمتي مع نتنياهو كانت رائعة.. مستعد لإلقاء خطاب في الكنيست واتفاق غزة ثمرة تعاون عالمي غير مسبوق

ترامب: مكالمتي مع نتنياهو كانت رائعة.. مستعد لإلقاء خطاب في الكنيست واتفاق غزة ثمرة تعاون عالمي غير مسبوق، في تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس، كشف كواليس ما بعد توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدًا أن العالم يشهد إنجازًا تاريخيًا نتج عن جهود دولية غير مسبوقة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال ترامب:

"تلقّيت دعوة لإلقاء خطاب في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا رغبوا في قيامي بذلك. سيكون حدثًا مهمًا يعكس روح السلام التي نعمل على ترسيخها في المنطقة."

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت "رائعة"، مؤكدًا أن الأخير سعيد للغاية بما تم التوصل إليه، وقال ترامب:

"نتنياهو سعيد للغاية، وينبغي أن يكون كذلك، لقد عملنا معًا بجهود مكثفة للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي."

وأشار ترامب إلى أن جهود العالم بأسره تضافرت من أجل تحقيق هذه النتيجة، موضحًا أن العديد من الدول التي كانت في الماضي على خلاف أو عداء مع بعضها البعض شاركت بفاعلية في إنجاح المفاوضات، في إشارة إلى الدور الفعّال الذي لعبته مصر وقطر وتركيا وعدد من القوى الدولية الأخرى.

وأكد ترامب أن الاتفاق يمثل خطوة أولى في طريق طويل نحو سلام شامل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية ستركز على إعادة إعمار غزة وتثبيت الأمن وضمان عدم عودة الصراع مجددًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدبلوماسية إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل، مشددًا على أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال الشجاعة والتعاون الحقيقي بين الشعوب.

ويأتي تصريح ترامب بعد أيام من الإعلان عن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس، التي تضمنت وقف إطلاق النار، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في خطوة حظيت بترحيب دولي واسع.