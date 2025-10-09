نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتنياهو يعلن أولوياته بعد توقيع اتفاق المرحلة الأولى مع حماس بشأن غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق مع حركة حماس بشأن غزة، عن أولوياته العاجلة، مؤكدًا التزامه بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع إلى الوطن.

شكر للجيش الأمريكي والإسرائيلي

وأشار نتنياهو إلى أن هذا اليوم يمثل لحظة تاريخية لإسرائيل، مقدرًا جهود الجنود الإسرائيليين وجميع قوات الأمن على شجاعتهم وتضحياتهم التي مكنت من الوصول إلى هذه المرحلة الهامة.

كما أعرب عن امتنانه للرئيس ترامب وفريقه على ما وصفه بـ "تعبئتهم لهذه المهمة المقدسة لتحرير الرهائن"، مؤكدًا أن التعاون الدولي كان أساسيًا في إنجاح الاتفاق.

خطوات الحكومة الإسرائيلية المقبلة

وأوضح نتنياهو أنه سيعقد اجتماعًا للحكومة لمناقشة الاتفاق والموافقة على الإجراءات التنفيذية لإعادة جميع الرهائن إلى إسرائيل، مع التأكيد على أن هذه العملية ستكون ضمن أعلى معايير التنظيم والاحترافية لضمان سلامة الأسرى.

أهمية الاتفاق وتأثيره على غزة

يأتي هذا الإعلان بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يهدف إلى وقف الحرب في غزة، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وهو ما يمثل خطوة حاسمة نحو استقرار الوضع الإنساني والأمني في القطاع.