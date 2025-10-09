نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- فرحة عارمة تجتاح شوارع غزة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت شوارع قطاع غزة اليوم أجواء من الفرح والاحتفال بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميًا، حيث خرج المواطنون إلى الطرقات والساحات العامة وهم يوزعون الحلوى تعبيرًا عن ارتياحهم بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأظهرت المشاهد الميدانية تجمعات كبيرة في أحياء غزة المختلفة، وسط أجواء من الأمل والتفاؤل ببدء مرحلة جديدة يسودها السلام والاستقرار.

كما بدأت قوات الاحتلال في تفكيك بعض آلياتها العسكرية وتقليص وجودها في مناطق التماس داخل القطاع، تنفيذًا لبنود الاتفاق.

ويأتي وقف إطلاق النار ثمرة جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، تهدف إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتهيئة الأجواء لبدء عملية إعادة إعمار غزة، في وقت تواصل فيه القاهرة اتصالاتها مع مختلف الأطراف لضمان تثبيت الهدوء بشكل دائم.