أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات مدبولي من قمة "الكوميسا": مصر تدعم الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية وتدشين منصات رقمية لتعزيز الاستثمار بين الدول الأفريقية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة مناقشة حول التجارة الحرة الثلاثية وحرية تنقل رجال الأعمال واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة في السلع، وذلك على هامش أعمال القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وفي مستهل حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للأمانة العامة للكوميسا على عرض التقارير المتعلقة بملفات التجارة الحرة والتنقل والاستثمار، مؤكدًا أن هذه الآليات تمثل ركائز أساسية لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول الكوميسا وسائر القارة الأفريقية، في إطار رؤية إفريقيا 2063.

مدبولي: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات الكوميسا والسادك وجماعة شرق إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تعد منصة استراتيجية لتوحيد الأسواق الأفريقية وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.

وأوضح أن مصر تدعم بقوة الإسراع في استكمال جداول التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ، بما يتيح دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي، ويضمن انسيابية حركة السلع والخدمات بين دول القارة، بما يعزز سلاسل القيمة الإقليمية ويفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المشترك.

دعم مصري لتدشين منصات إلكترونية للاستثمار وتبادل المعلومات

وخلال مداخلته، شدد رئيس الوزراء على أن تسهيل حركة رؤوس الأموال والمستثمرين بين دول القارة يمثل خطوة محورية لتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي، مؤكدًا دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع محور التحول الرقمي الذي تتبناه القمة الحالية، مؤكدًا أن مصر ترحب بالخطوات التي تم اتخاذها بشأن اتفاقيات الاعتراف المتبادل، والتي تسهم في التغلب على التحديات غير الجمركية وتسهيل التبادل التجاري.

دعوة لتفعيل العمل الفني المشترك

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى مزيد من التعاون بين اللجان الفنية المتخصصة لدراسة المقترحات المطروحة في تقارير القمة بعمق، من أجل الوصول إلى آليات تنفيذية تضمن تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي، مشددًا على أن مصر تضع التكامل الأفريقي في صدارة أولوياتها الاقتصادية وتواصل دعمها لكل الجهود التي تعزز الاندماج التجاري والاستثماري داخل القارة.