نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 4 آلاف موظف اتحادي أمريكي قيد التسريح في ظل الإغلاق الحكومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة ABC بأن أكثر من 4 آلاف موظف اتحادي في سبع وزارات تلقوا إشعارات بتسريحهم على خلفية إغلاق الحكومة الأمريكية.

وذكرت القناة ABC استنادا إلى دعوى قضائية قدمتها النقابات، بأن وزارات الخزانة والصحة والتعليم كانت الأكثر تضررا، كما وشملت عمليات التسريح أيضا وزارات التجارة والطاقة والأمن الداخلي والإسكان والتنمية الحضرية.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويورك" تايمز بأن عشرات موظفي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تلقوا إشعارات بالتسريح، شملت "محققي الأمراض" والعلماء رفيعي المستوى وكامل المكتب في واشنطن.

وقال راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، إن الإدارة بدأت تنفيذ عمليات التسريح المعلنة مسبقا نتيجة استمرار الإغلاق.

وأشار فوت إلى أن هذه الإجراءات قد تستخدم أيضا للتخلص من برامج لا يفضلها الجمهوريون، فيما حمل ترامب الديمقراطيين مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق على الميزانية.

وهذا يشير الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية الممولة مباشرة من الكونغرس نتيجة عدم اعتماد ميزانية للسنة المالية الجديدة، ويعد هذا الأمر حالة شائعة نسبيا في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المسؤولون الأمريكيون محاولة التوصل إلى اتفاق لتفادي مزيد من التأثيرات السلبية على الخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني.