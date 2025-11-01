أحمد جودة - القاهرة - لتجنب تفاقم أعراض الربو.. خطوات بسيطة تحميك من النوبات الخطيرة

يُعد الربو من أكثر الأمراض التنفسية شيوعًا، ويؤثر على جودة حياة المريض بشكل مباشر، خاصة عند التعرض لمحفزات تزيد من تهيج الشعب الهوائية. ومع انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم الشتاء، تزداد احتمالية حدوث نوبات الربو، ما يستدعي اتباع إرشادات وقائية تساعد في السيطرة على الأعراض وتجنب المضاعفات.

الربو هو التهاب مزمن في الشعب الهوائية يؤدي إلى ضيق في التنفس، وسعال متكرر، وصفير في الصدر. ولتجنب تفاقم الأعراض، ينصح الأطباء بالابتعاد عن العوامل المثيرة للحساسية مثل الغبار، والعطور القوية، ودخان السجائر، لأنها من أبرز مسببات التهيج.

كما يجب على مرضى الربو تجنب التعرض المباشر للهواء البارد أو الانتقال المفاجئ من الأماكن الدافئة إلى الباردة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تقلص الشعب الهوائية.

ويُنصح بارتداء كمامة أو وشاح يغطي الأنف والفم عند الخروج في الأجواء الباردة، لتدفئة الهواء قبل استنشاقه.

احرص أيضًا على الابتعاد عن الحيوانات الأليفة إذا كانت تُسبب لك الحساسية، وتهوية المنزل بشكل منتظم، وتنظيف المفروشات والستائر لتقليل الغبار والعث.

ولا تُهمل استخدام البخاخ العلاجي الموصوف من الطبيب بانتظام، حتى في فترات الاستقرار، فالعلاج الوقائي يساعد في السيطرة على الالتهاب ويمنع النوبات المفاجئة.

من المهم أيضًا تجنب التوتر والانفعال الزائد، إذ تُظهر الدراسات أن الضغط النفسي يمكن أن يفاقم الأعراض. ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء تساعد على تحسين السيطرة على الحالة.

التحكم في الربو يعتمد على الوعي والالتزام بالعلاج وتجنب المحفزات اليومية، فخطوات بسيطة يمكن أن تمنح المريض حياة طبيعية خالية من النوبات الحادة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان على ضرورة المتابعة الدورية مع الطبيب، والالتزام بالخطة العلاجية لتجنب أي مضاعفات قد تؤثر على الجهاز التنفسي.