نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تجمع المعتقلين الفلسطينيين قبل تنفيذ التبادل مع حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة السجون، السبت، أن السلطات الإسرائيلية جمعت في سجنين المعتقلين المتوقع الإفراج عنهم مقابل إعادة الرهائن في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الإدارة في بيان: "تم نقل سجناء الأمن القومي إلى سجني عوفر (في الضفة الغربية المحتلة) وكتسيعوت (في جنوب إسرائيل)، في انتظار تعليمات السلطات السياسية، واستمرار العمليات لضمان عودة الرهائن إلى إسرائيل".

وينص الاتفاق على أن تتسلم إسرائيل 48 رهينة من الأحياء والأموات لا يزالون محتجزين في غزة بحلول الإثنين الساعة التاسعة (ت غ)، على أن تفرج الدولة العبرية في المقابل عن 250 "معتقلًا لدواع أمنية"، دين عدد كبير منهم بشن هجمات دامية ضد إسرائيل، إضافة إلى 1700 فلسطيني اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب إن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس سيتم إطلاق سراحهم من غزة، الإثنين أو الثلاثاء.



وأضاف ترامب: "حققنا إنجازًا تاريخيًا في الشرق الأوسط، وهو أمرٌ ظنّ الناس أنه لن يتحقق أبدًا. أنهينا الحرب في غزة، وحققنا السلام على نطاق أوسع بكثير، وأعتقد أنه سيكون سلامًا دائمًا، ونأمل أن يكون سلامًا أبديًا.. السلام في الشرق الأوسط. لقد أمّنّا إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ومن المفترض إطلاق سراحهم يوم الاثنين أو الثلاثاء."