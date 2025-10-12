نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى يتابع مع شركة أباتشى الموقف الاستكشافى للمناطق الجديدة ويؤكد تقديم كل التسهيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على دعم وتطوير التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم كل التسهيلات اللازمة لشركة "أباتشي" الأمريكية بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين، وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في قطاع البترول والغاز المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب جريج ماكدانيل نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بالشركة والمدير العام لشركة أباتشي في مصر.

وقال السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بما حققته شركة أباتشي من نجاحات في السوق المصرية على مدار العقود الماضية، مثمنًا التعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة الأمريكية، ومشيدًا بخططها لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجال البحث والاستكشاف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة الموقف التنفيذي لأنشطة شركة "أباتشي" في مصر، وخططها لزيادة حجم أعمالها واستثماراتها خلال الفترة المقبلة، استمرارًا للشراكة الناجحة بين الجانبين في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

من جانبه، أعرب جون كريستمان عن تقديره للقيادة المصرية، مؤكدًا أن مصر تُعد من الأسواق الحيوية في أنشطة الشركة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى تطلع "أباتشي" لتعزيز التعاون المشترك وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر فرص واعدة لتحقيق اكتشافات جديدة في مناطق الامتياز.

وأوضح السفير الشناوي أن الرئيس تابع كذلك الموقف الخاص بالبرنامج الاستكشافي للمناطق الجديدة التي تم إسنادها لشركة أباتشي بالصحراء الغربية، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير الدعم الكامل للشركة لتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط.