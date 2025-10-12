العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيدمر كل أنفاق حماس في غزة

انتم الان تتابعون خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيدمر كل أنفاق حماس في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 أكتوبر 2025 12:12 مساءً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن الجيش سيدمر كل أنفاق حماس في قطاع غزة بعد الإفراج عن المحتجزين هناك.

وفي اليوم الثالث من وقف إطلاق النار، اوضح كاتس في بيان أن هذه العمليات ستتم في إطار "آلية دولية.. بإشراف الولايات المتحدة".

وقال إن "التحدي الكبير لإسرائيل بعد مرحلة استعادة الرهائن سيكون تدمير كل الأنفاق الإرهابية لحماس في غزة"، مضيفا "أمرت الجيش بالاستعداد لهذه المهمة".

ولدى حماس شبكة أنفاق تحت قطاع غزة تستخدمها خصوصا كتائب القسام، جناحها العسكري.

وأكدت إسرائيل أنها دمرت عددا كبيرا منها خلال عامين من الحرب على غزة.

وبموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل أعلن الخميس، ستسلم حماس 48 محتجزا لا يزالون في غزة من أحياء وأموات منذ السابع من أكتوبر.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 إسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية إضافة الى 1700 فلسطيني اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في غزة منذ أكتوبر 2023.

وأكدت حماس السبت أنه سيتم الافراج عن المحتجزين الاثنين.

ولفت كاتس الى أن تدمير الأنفاق سيتم في إطار "عملية نزع سلاح" الحركة الفلسطينية والتي تضمنتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علما أن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لا يزال يتطلب تفاوضا.

وأعلن القيادي في حماس حسام بدران السبت أن سلاح الحركة أمر "طبيعي"، مؤكدا أنها "تتمسك بعدم التخلي عن سلاحها".

وسبق أن تحدثت حماس في مناسبات عدة عن احتمال تفكيك تدريجي لترسانتها العسكرية، شرط أن يقترن ذلك بخطة سياسية تقود إلى إنهاء النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل.