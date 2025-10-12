نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى يتابع مع شركة أباتشى موقف الاستكشاف بالمناطق الجديدة ويؤكد تقديم كل التسهيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء السيد جريج ماكدانيل، نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بشركة أباتشي والمدير العام للشركة في مصر.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققته شركة أباتشي من نجاحات في مصر على مدار العقود الماضية، مثمنًا التعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة الأمريكية، ومشيدًا بخططها لتوسيع أعمالها في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأكد الرئيس السيسي أن شركة أباتشي تُعد أحد أهم الشركاء في قطاع البترول والغاز المصري، كونها أكبر مستثمر أمريكي في مصر، مشددًا على أن مبادرات الشركة في مصر قدمت رسالة إيجابية عن قوة التعاون المصري الأمريكي، وساهمت في تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر وخططها المستقبلية لتوسيع حجم أعمالها، استمرارًا للتعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

من جانبه، أعرب جون كريستمان عن تقديره للقيادة المصرية واعتزازه بلقاء الرئيس مجددًا، مؤكدًا أهمية العلاقات التي تربط بين مصر والشركة في إطار خططها الدولية، مشيرًا إلى تطلع "أباتشي" إلى زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة في السوق المصرية.

وأوضح السفير الشناوي أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي للبرنامج الاستكشافي للمناطق الجديدة التي تم إسنادها للشركة في الصحراء الغربية، مؤكدًا استعداد الدولة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لشركة أباتشي بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، ومعربًا عن تطلعه إلى تكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر خلال المرحلة المقبلة.