نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس" تعزي قطر في ضحايا حادث المرور في شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت حركة "حماس" عن تعازيها لأمير وحكومة وشعب قطر في القطريين ضحايا حادث المرور في شرم الشيخ المصرية مؤخرًا.

وجاء في بيان حركة "حماس": "نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة، أميرا وحكومة وشعبا، في وفاة ثلاثة من الدبلوماسيين ضمن الوفد القطري في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إثر حادث أليم في مدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية".

وأضاف البيان: "سائلين الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم عائلاتهم الكريمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

واختتم البيان: "نعرب عن تضامننا المطلق مع دولة قطر الشقيقة وعائلات المتوفين والجرحى في هذا المصاب الأليم، وندعو الله تعالى أن يحفظ دولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت سفارة قطر بالقاهرة عن متابعتها للحادث المروري بشرم الشيخ وتسببه بمقتل 3 من منتسبي الديوان الأميري أثناء تأدية عملهم، مشيرة إلى أنه سيجري نقل جثامينهم إلى البلاد اليوم.

ووقع الحادث مساء أمس السبت على طريق "شرم الشيخ-طور سيناء"، حيث انقلبت سيارة دبلوماسية قطرية تقل أعضاء وفد الترتيب لاستقبال أمير قطر، مما أدى إلى مقتل كل من حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وهم موظفون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، وأصيب اثنان آخرون بجروح خطيرة نقلا إلى المستشفى.