مقتل 58 جنديًا باكستانيًا في اشتباكات حدودية مع القوات الأفغانية

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأحد مقتل 58 جنديًا باكستانيًا وإصابة 30 آخرين خلال اشتباكات ليلية عنيفة دارت على الحدود بين القوات الأفغانية والباكستانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي في كابل، إن المواجهات اندلعت بين قوات "إمارة أفغانستان الإسلامية" والجيش الباكستاني، وأسفرت كذلك عن مقتل وإصابة أكثر من 20 من مقاتلي الإمارة.

وأوضح مجاهد أن القوات الأفغانية تمكنت خلال العملية من الاستيلاء على "كمية كبيرة من الأسلحة"، مشيرا إلى أن العملية الليلية توقفت بناء على طلب كل من قطر والسعودية.

وجاءت تصريحاته بعد اندلاع اشتباكات عنيفة على طول الحدود الأفغانية–الباكستانية بمحاذاة خط دوراند، عقب اتهام كابول لإسلام آباد بانتهاك المجال الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية لاحقا انتهاء "عملية الانتقام" ضد باكستان بنجاح.

وذكرت شبكة Tolo News أن الاشتباكات جاءت في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين كابول وإسلام آباد على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية.