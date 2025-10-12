نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول 9 ماليزيين أفرجت عنهم إسرائيل إلى بلادهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت اليوم الأحد طائرة تقل 9 مواطنين ماليزيين إلى مطار كوالالمبور أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية.

ووفقا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية ينتمي الماليزيون التسعة إلى تحالف أسطول الحرية، وقد تم اعتقالهم أثناء مشاركتهم في مهمة "ألف مادلين إلى غزة" لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وشملت المهمة نحو 150 ناشطا من 25 دولة على متن تسع سفن، من بينها سفينتا "الضمير" و"أم سعد".

يذكر أن رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، قد أدان بقوة اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفينتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، كان على متنهما مواطنون ماليزيون، في المياه الدولية يوم الأربعاء الماضي.

هذا وهاجمت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

ومن جانبه أدان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اعتراض إسرائيل سفينتين إضافيتين تحملان مساعدات إنسانية ومتطوعين ماليزيين في طريقهما إلى غزة، واصفا هذا الفعل بأنه غير قانوني وغير إنساني.

وقالت منظمة الرعاية الإنسانية ماليزيا في بيان سابق إن تسع سفن تم اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية، من بينها سفينتان تحملان مواطنين ماليزيين، مضيفة أنها لم تتلق بعد أي معلومات حول أوضاع الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ووفقا لما ذكرته MyCARE، كان ثمانية ماليزيين على متن سفينة "الضمير" من بينهم ثلاثة أطباء هم الدكتورة فوزية حسن، والدكتور حفيظ سليمان، والدكتورة إيلي شاكيرا سهيمي.

وقاد المجموعة الأكاديمي علاء الدين علي، وضمت أيضا المحاضرين أفندي صالح ونورهاسيمة إسماعيل، وعضو مجلس أمناء MyCARE نورشام أبو بكر، وصحفي قناة "أسترو أواني" شافيق شكري عبد الجليل.