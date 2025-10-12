نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء اليونان يعلن حضوره قمة غزة في شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حضوره قمة السلام وإنهاء حرب غزة يوم غد الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم الأحد، عن ميتسوتاكيس قوله خلال مراجعته الأسبوعية المعتادة على وسائل التواصل الاجتماعي: "سأكون غدا في شرم الشيخ بمصر، لحضور توقيع الاتفاقية"، مضيفا: "اليونان هي إحدى الدول الأوروبية التي ستحضر، إلى جانب قبرص".

ووصف رئيس الوزراء اليوناني الاتفاق بـ "التاريخي"، مؤكدا أنه يتيح فرصة جديدة أمام السلام في الشرق الأوسط.

وقال ميتسوتاكيس، الذي أشاد أيضا بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذه المبادرة: "يتم لأول مرة، توفير آفاق واقعية للسلام في المنطقة الأوسع نطاقا".

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان مستعدة للمساعدة في تطبيق الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء اليوناني: "إننا في حوار مستمر مع جميع شركائنا وحلفائنا في المنطقة، ومستعدون للمساهمة بفعالية في دفع هذا الاتفاق إلى الأمام، حتى لا يظل مجرد حبرا على ورق".

وستستضيف شرم الشيخ القمة التي سيترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وذكر البيان أن أكثر من عشرين من قادة العالم، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيحضرون القمة.