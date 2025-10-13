العالم اليوم - حماس تستعرض.. وتنشر مقاتلين مع إطلاق سراح الرهائن

انتم الان تتابعون خبر حماس تستعرض.. وتنشر مقاتلين مع إطلاق سراح الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 12:01 مساءً - أظهرت لقطات بثتها وكالة "رويترز"، الإثنين، انتشارا لافتا لمقاتلي حركة حماس في قطاع غزة، بالتزامن مع بدء عملية إطلاق سراح رهائن احتجزوا منذ هجوم 7 أكتوبر، في خطوة اعتبرت استعراضا واضحا لقوة الحركة، التي يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنزع سلاحها كجزء من خطة سلام لإنهاء الحرب في القطاع.

ورصدت الكاميرات عشرات المقاتلين التابعين لحماس مصطفين أمام مستشفى جنوبي غزة، من بينهم رجل مسلح يرتدي شارة كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، فيما أظهرت شارة على كتفه أنه عضو في "وحدة الظل"، وهي وحدة نخبوية تقول مصادر في حماس إنها معنية بحراسة الرهائن.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي استلامه كل الرهائن الأحياء وعددهم 20 رهينة تم نقلهم عبر الصليب الأحمر.

وتشمل الاتفاقية أيضا الإفراج عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني، في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب التي تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة. وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

وتتضمن المرحلة التالية من المفاوضات قضايا حساسة، أبرزها المطالبة بنزع سلاح حركة حماس، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، التي استمرت منذ عام 2007 عقب سيطرة الحركة على القطاع وطرد قوات السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.

وشنت إسرائيل هجمات ضارية على حركة حماس خلال حربها على غزة التي استمرت عامين وقتلت الآلاف من مسلحيها والعديد من قادتها في العمليات التي حولت معظم القطاع الفلسطيني إلى أنقاض.