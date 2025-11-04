نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نرمين الفقي في طريقها للدراما الرمضانية مع ماجد المصري في "أولاد الراعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد الفنانة نرمين الفقي للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان "أولاد الراعي"، الذي يخوض بطولته الفنان ماجد المصري والمقرر عرضه في رمضان 2026، تحت إخراج محمود كامل. ويأتي ترشيح نرمين الفقي للعمل بعد النجاح الكبير الذي حققته في أعمالها السابقة، مما جعلها وجهًا مميزًا للدراما الرمضانية المقبلة.

ومن المتوقع أن تقدم نرمين في المسلسل دورًا محوريًا ضمن الأحداث التي ستدور في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يولي صناع العمل أهمية كبيرة لاختيار فريق قوي يعزز من قوة السرد وجذب المشاهدين.

يأتي هذا التعاون بين نرمين الفقي وماجد المصري بعد نجاحه الأخير في مسلسل إش إش، بينما كانت نرمين قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل محارب مع حسن الرداد، حيث جسدت شخصية قوية ومؤثرة ضمن أحداث درامية مليئة بالتحديات والصراعات الاجتماعية.

ويعد هذا الترشيح خطوة مهمة في مسيرة نرمين الفقي، التي لطالما تميزت بحضورها القوي وأدوارها المتنوعة، مما يجعل مشاركتها في "أولاد الراعي" محط ترقب لدى الجمهور عشاق الدراما الرمضانية.

