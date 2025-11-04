نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يترك الإخراج مؤقتًا لخوض تجربة التمثيل الأولى في مسلسل "8 طلقات" برمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة مفاجئة لعشاق الدراما المصرية، أعلن المنتج اللبناني جمال سنان عن بدء التحضيرات لمسلسل جديد بعنوان "8 طلقات"، الذي يمثل أول تجربة تمثيلية للمخرج الشهير محمد سامي، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.

ونشر سنان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة جمعته بمحمد سامي، وعلق: "توكلنا على الله، المخرج الكبير محمد سامي في مسلسل (8 طلقات) في رمضان كممثل وبطل للعمل هذه المرة."

وأضاف المنتج أن العمل سيجمع نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، من بينهم: نور الغندور، فتحي عبدالوهاب، إنجي المقدّم، ميرنا نور الدين، وغيرهم، ما يزيد من ترقب الجمهور لهذا المشروع الجديد.

محمد سامي بين الإخراج والتمثيل

يُعد محمد سامي واحدًا من أبرز المخرجين في مصر والعالم العربي، حيث قدم أعمالًا ناجحة تركت بصمة في الدراما التلفزيونية. خطوة دخوله عالم التمثيل تُعد مفاجئة، لكنها تشير إلى رغبته في خوض تجارب جديدة وتوسيع مجالات عمله الفني.

سبق وأن أعلن سامي عن تحضير مسلسله الجديد مع السيناريست اللبنانية نادين جابر، وكان يحمل الاسم المؤقت "رد كليتي"، بهدف العودة إلى الدراما التلفزيونية بعد تراجعه عن قرار اعتزاله. وأوضح المخرج لاحقًا أنه سيغير اسم المسلسل وأن العمل لن يشارك في السباق الرمضاني المقبل كما توقع الجمهور، مما أضاف مزيدًا من الغموض حول تفاصيل المشروع.

توقعات الجمهور والنقاد

تثير خطوة سامي اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء، نظرًا لأنه يترك مجال الإخراج الذي شهد له الجميع بالنجاح، ليتجه لأول مرة إلى التمثيل، وهو ما يضع العمل تحت مجهر المقارنة بين قدراته أمام الكاميرا وخلفها.

يمكن القول إن مسلسل "8 طلقات" يمثل فرصة لمشاهدة تحول مثير في مسيرة محمد سامي، سواء من حيث الأداء التمثيلي أو اختيار الكاست والشخصيات، ما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026.

