نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يهاجم مراسلة بولتيكو ويتهم الصحيفة بنشر أخبار كاذبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال رحلته من واشنطن إلى إسرائيل على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسلة صحيفة بولتيكو، داشا برنز، متهمًا الصحيفة بنشر أخبار كاذبة ورفض الرد على سؤالها، مطالبًا بالسماح لصحفي آخر بطرح السؤال.

وظهر هجوم ترامب بعد أن سألت برنز عن إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، في وقت هدد فيه ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من الصين بحلول الأول من نوفمبر، في حال لم تخفض بكين القيود على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، كما ألمح إلى احتمال إلغاء اجتماع مع الرئيس الصيني تشي بينغ إذا لم تتخذ الصين إجراءات ملموسة.

وردت برنز على هجوم ترامب قائلة: "سيدي، تحدث إلى كارولين، ستضمن لك"، في إشارة إلى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في موقف أظهر تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي ووسائل الإعلام خلال الرحلة الرسمية.