نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب من إسرائيل: هذا يوم عظيم وبداية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل، في لحظة تاريخية تزامنت مع بدء حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب، قبل إلقاء خطابه أمام الكنيست: "هذا يوم عظيم وبداية جديدة"، مؤكدًا تفاؤله بالوضع في الشرق الأوسط، ومشدّدًا على أن الحرب في غزة قد انتهت وأن الجميع أمام فرصة لتحقيق السلام بعد عقود من الصراع.

وكان في استقبال ترامب بمطار بن جوريون كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوج، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة قبيل الهبوط: "الجميع يريد أن يكون جزءًا من السلام"، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بضمانات اتفاق غزة وتنفيذ بنوده لضمان استقرار المنطقة وبدء مرحلة جديدة من التعاون الدولي نحو السلام.