عاجل- إسرائيل تداهم منازل أسرى فلسطينيين سيفرج عنهم وتحذرهم من الاحتفال

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية داهمت منازل أسرى فلسطينيين من المتوقع الإفراج عنهم، وحذرت عائلاتهم من الاحتفال بهذه المناسبة.

وأفادت العائلات الفلسطينية بأن الجنود داهموا منازل أقاربهم عشية إطلاق سراحهم، وأبلغوهم بتحذيرات صارمة بعدم المشاركة في أي احتفالات.

ووفقًا للاتفاق الأخير، من المقرر إطلاق سراح ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني اليوم، بينهم 250 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و1700 من غزة محتجزون منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 22 طفلًا. كما ستسلم إسرائيل رفات 350 فلسطينيًا محتجزًا لديها منذ عام 2023.

كما ألقى سلاح الجو الإسرائيلي منشورات قرب سجن عوفر تحذر العائلات والمؤيدين من إظهار أي دعم لـ "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، مع رسالة تقول: "نحن نراقبكم في كل مكان".

وفي وسط رام الله، تجمع الأقارب والمؤيدون وأفراد الأمن الفلسطيني لمتابعة وصول الحافلات، وسط حالة من الالتباس ونقص المعلومات حول الإفراج، لا سيما أن بعض السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد قد لا يُسمح لهم بالعودة لعائلاتهم، بل سيتم "ترحيلهم"، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 11 ألف فلسطيني، وفقًا لمصلحة السجون، بينما تقول منظمة "هموكيد" لحقوق الإنسان إن 87% منهم لم توجه إليهم أي تهم ولم تُدانوا في أي محكمة.