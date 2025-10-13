نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرف عظيم وبداية جديدة.. ترامب يوقع في سجل الزوار بالكنيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جلس لتدوين رسالة في سجل الزوار الرسمي.

وكتب ترامب بحبر أسود داكن: "هذا شرف عظيم لي - يوم عظيم وجميل. بداية جديدة"، قبل أن يضع توقيعه الشهير، وفقًا لما ذكرته شبكة CNN.

وفي تصريحات للصحافة، أعرب ترامب عن اعتقاده أن الصراع الأخير في غزة "لم يكن ليحدث" لو كانت إدارته في السلطة، محملًا المسؤولية لما وصفها بـ "الإدارة الضعيفة" و"السياسات الخاطئة" للرئيسين "جو بايدن وباراك أوباما".

وانتقد ترامب ما أسماه محاولات إدارة بايدن لنسب الفضل لنفسها في التطورات الأخيرة، وقال: "الجميع يعلم حقيقة هذا الأمر.. لقد قاموا بعمل أمور سيئة للغاية"، مضيفًا: "نفس الأمر بالنسبة للحرب الروسية-الأوكرانية. إذا كان هناك رئيس مناسب فقط، لم تكن لتحدث".