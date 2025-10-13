نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب رئيس السلام.. قبعات "ماجا" الحمراء تُوزع في الكنيست قبل خطاب الرئيس الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مقر الكنيست الإسرائيلي أجواء احتفالية قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وُزعت قبعات حمراء من طراز "ماجا" الشهيرة، التي تحمل شعار حملته التاريخية "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، وقد طُبع عليها هذه المرة عبارة "ترامب رئيس السلام" في إشارة رمزية إلى دوره في إنهاء الحرب في قطاع غزة.

واستعد النواب الإسرائيليون لاستقبال حافل للرئيس الأمريكي، الذي من المقرر أن يُلقي كلمة أمام أعضاء الكنيست، قبل توجهه إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تُعقد برئاسته المشتركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

وأكد ترامب، في تصريحات له خلال رحلته قبيل وصوله إلى إسرائيل، أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد عقود طويلة من الصراعات، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل "نقطة تحول تاريخية" في مسار المنطقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لأول مرة يتفق قادة العالم على أمر واحد.. وهو أن الوقت قد حان للسلام".

وشدد على أنه سيبحث خلال زيارته لمصر سبل دعم هذا الاتفاق وضمان صموده، مؤكدًا أن الشعوب "سئمت من الحروب الطويلة" وأن العالم بحاجة إلى بداية جديدة.