نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتصل بالسيسي.. الاتفاق على مشاركة نتنياهو وأبو مازن في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا تليفونيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك أثناء تواجده في إسرائيل برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أجرى أيضًا اتصالًا بالرئيس المصري.

وأسفر الاتصال عن الاتفاق على حضور نتنياهو وأبو مازن قمة السلام المزمع عقدها في شرم الشيخ، التي تهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الجهود الدولية لإطلاق صفحة جديدة من التعاون السياسي والأمني بين الأطراف المعنية بعد انتهاء الحرب في غزة.