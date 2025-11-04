رئيس هيئة تنمية الصعيد يلتقي محافظ الأقصر لبحث سبل التعاون وتنفيذ المشروعات التنموية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود التنمية المتكاملة في محافظات صعيد مصر، وضمن خطة الدولة لدعم التكامل الصناعي والزراعي وتوفير فرص عمل مستدامة، ألتقي اليوم اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى – رئيس هيئة تنمية الصعيد – بالسيد المهندس عبد المطلب عمارة - محافظ الأقصر، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك واستعراض المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة داخل المحافظة، وتوقيع عدد من البروتوكولات والعقود الخاصة بمشروعات جديدة تهدف إلى دعم التنمية الصناعية والحرفية والزراعية بالأقصر.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، إلى جانب مناقشة خطة المشروعات المستقبلية التي تستهدف تحقيق الإستفادة المُثلي من المقومات الزراعية والإقتصادية المتوفرة بالمحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بصعيد مصر.

كما شهد اللقاء توقيع عقد إنابة بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة الأقصر بشأن إنشاء مشروع مجمع لتصنيع عجينة الطماطم بزمام مجلس قروي النمسا بمدينة إسنا، وتوقيع عقد مشاركة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجمع الورش الحرفية بعدد 30 ورشة من إجمالي 86 ورشة بمنطقة منشية النوبة بمركز الطود بجوار المنطقة الصناعية بالبغدادي، تمهيدًا لوضع حجر الأساس وبدء أعمال التنفيذ.

حيث أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس الهيئة أن توقيع هذه العقود والبروتوكولات تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم التنمية الصناعية والزراعية بمحافظات الصعيد، من خلال إقامة مشروعات متكاملة تعظم الإستفادة من الموارد المحلية وتدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأشار أيضاً إلى أن التعاون مع محافظة الأقصر يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات النوعية بالمحافظة في مجالات التصنيع الزراعي والحرفي والغذائي بما يتوافق مع مقوماتها الإستثمارية والإقتصادية.

ومن جانبه، أشاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتعاون المثمر مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدًا أن الهيئة تعد شريكًا رئيسيًا في دعم وتنفيذ خطط التنمية داخل المحافظة، من خلال مشروعاتها التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

حضر اللقاء من الهيئة، العميد وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، والشهباء علي مدير عام الشئون القانونية، والدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع الهيئة بالأقصر، وحضر من المحافظة، اللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت، وأحمد حسن أبوالحسن رئيس مدينة الطود، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، ومحمد مهدي غزالي مدير عام الاستثمار بالمحافظة.