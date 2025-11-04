نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا.. بث مباشر مباراة مصر ضد هايتي، اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مجانا.. بث مباشر مباراة مصر ضد هايتي اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة
مجانا.. بث مباشر مباراة مصر ضد هايتي، اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة، يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر ضد هايتي اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025.
ويبحث الجمهور حاليًا عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وهايتي بث مباشر لمتابعة الظهور الأول لصغار الفراعنة في البطولة العالمية المنتظرة.