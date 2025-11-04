نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا.. بث مباشر مباراة مصر ضد هايتي، اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجانا.. بث مباشر مباراة مصر ضد هايتي اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة