نجم آرسنال.. ركيزة الدفاع وهدف الكبار

أحمد جودة - القاهرة - يعيش أرسنال أفضل فتراته هذا الموسم بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، بعد أن تحوّل خط دفاعه إلى حجر الأساس في الانطلاقة المذهلة للفريق محليًا وأوروبيًا.

فبعد مرور عشر جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، لم تستقبل شباك "المدفعجية" سوى ثلاثة أهداف فقط، بينما يحافظ الفريق على سلسلة من سبع مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه في جميع البطولات، ما جعله يتصدر جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه.

إضافة إلى ذلك، واصل أرسنال تألقه في دوري أبطال أوروبا بتحقيق العلامة الكاملة (3 انتصارات من 3)، وضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

سالـيبا.. ركيزة الدفاع وهدف الكبار

من أبرز نجوم هذا الفريق المتماسك المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، أحد أهم أعمدة تشكيل أرتيتا. ساليبا، الذي انضم إلى أرسنال عام 2019، اختير في وقت سابق من هذا العام في المركز الثاني ضمن قائمة FourFourTwo لأفضل المدافعين في العالم.

وقد أدركت إدارة أرسنال مدى أهميته، فسارعت إلى تجديد عقده حتى عام 2030 في نهاية سبتمبر الماضي، خطوة قطعت الطريق أمام اهتمام ريال مدريد الذي كان يضعه ضمن أهدافه الصيفية.

ريال مدريد حاول... وساليبا ردّ

وفقًا لصحيفة AS الإسبانية، كان ريال مدريد قد فكر في ضم ساليبا خلال الميركاتو الماضي، لكنه فضّل التعاقد مع المدافع دين هويسن من بورنموث كخيار أقل تكلفة، على أن يعود للاهتمام بالفرنسي في عام 2026.

لكن ساليبا نفسه حسم الجدل في تصريحات لبرنامج Téléfoot الفرنسي (نقلتها Le10 Sport) قائلًا:"بالطبع من المغري أن يظهر نادٍ مثل ريال مدريد اهتمامه، لكن بالنسبة لي، كنت أريد البقاء في أرسنال. أريد أولًا الفوز بالألقاب هنا قبل التفكير في أي شيء آخر."

كما سخر من فكرة أن علاقة الصداقة التي تربطه بـكيليان مبابي قد تفتح له باب الانتقال إلى مدريد: "رابط بوندي (نادي الطفولة) يجمعنا فقط في المنتخب الفرنسي حاليًا، وليس على مستوى الأندية."

تجديد العقد يمنح أرسنال الأفضلية

ترى مجلة FourFourTwo أن هذه التصريحات تمثل رسالة طمأنة لجماهير أرسنال، إذ أظهر ساليبا ولاءه للنادي رغم اهتمام أحد أكبر الأندية في العالم.

تجديد عقده يمنح إدارة أرسنال السيطرة الكاملة على مستقبله، خاصة أن قيمته السوقية الحالية تبلغ نحو 80 مليون يورو (حسب Transfermarkt)، وهو مبلغ ضخم حتى بالنسبة لريال مدريد.

التوقيت المثالي لتجديد العقد زاد من الحافز داخل الفريق، إذ لم يستقبل أرسنال أي هدف منذ توقيع ساليبا على العقد الجديد، في مؤشر على الاستقرار الدفاعي الذي أصبح عنوان المرحلة الحالية في مسيرة الفريق الساعي لإنهاء انتظاره الطويل الممتد منذ 2004 للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

