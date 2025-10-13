نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- واشنطن بوست: شرم الشيخ تستعد لوصول ترامب لحضور قمة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على ترقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ بعد ظهر اليوم الاثنين، لحضور قمة السلام وحفل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دعمت الولايات المتحدة تنفيذه.

وأوضحت الصحيفة أن القمة، التي سيرأسها الرئيسان عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، ستشهد مشاركة رؤساء دول وكبار المسؤولين من أكثر من 20 دولة.

وأكدت مكاتب عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على حضورهم القمة. كما سيشارك فيها ملك الأردن، وأمير قطر، ورئيسا تركيا وإندونيسيا، وملك البحرين، والمستشارة الألمانية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي وترامب سيعقدان اجتماعًا ثنائيًا قبل الجلسة الرئيسية، يعقبه خطاب مشترك أمام القادة، إلى جانب اجتماعات ثنائية على هامش القمة لمناقشة تنفيذ المراحل التالية من خطة ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن عشرين نقطة.

وأكدت واشنطن بوست أن مصر شددت على أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وبدء عهد جديد من الأمن والاستقرار الإقليمي.