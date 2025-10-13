نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول توني بلير للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوصول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

وتُعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، وتهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

ووصل إلى شرم الشيخ أيضًا عدد من قادة وزعماء دول العالم المشاركين في القمة، بينهم:

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

ويشارك هؤلاء القادة في أعمال القمة التي تضم أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، ضمن جهود ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.