نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتنياهو يشكر ترامب على دعمه لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكنيست، مؤكدًا تقديره لدعمه في إعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "نثمن دعمك لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة"، مضيفًا: "أشكرك على مساهمتك في دعم إسرائيل".

وصول ترامب إلى إسرائيل وسط إطلاق سراح الأسرى

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إلى إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، عقب أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوج، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ترامب يؤكد نهاية الحرب وتفاؤله بالسلام

وأكد ترامب، في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة قبيل وصوله، أن الحرب في غزة قد انتهت، معبرًا عن تفاؤله بالوضع في الشرق الأوسط، ومتوقعًا نجاح اتفاق غزة والالتزام بالضمانات وتنفيذ بنوده.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مشتركة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.