وصول الرئيس التركي أردوغان إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تُعقد تحت الرئاسة المشتركة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أهداف القمة

تسعى القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي، بمشاركة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

مشاركة القادة والزعماء

ويتوافد على أرض شرم الشيخ عدد من قادة وزعماء العالم، من بينهم الرئيس الإندونيسي رابوو سوبيانتو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتأتي مشاركة الرئيس التركي في القمة ضمن جهود دولية مشتركة لدعم عملية السلام في غزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد سنوات من النزاعات والتوترات.