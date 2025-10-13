نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التركي فور وصوله للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان فور وصوله إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

قمة شرم الشيخ للسلام

تبدأ فعاليات القمة في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

أهداف القمة

تهدف القمة إلى تعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ووضع أسس التعاون الدولي لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي بعد سنوات من النزاعات والتوترات في المنطقة.

مشاركة القادة والزعماء

يتوافد على أرض شرم الشيخ عدد من الزعماء وقادة العالم، حيث تشارك القمة في إعادة التأكيد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفتح صفحة جديدة من الأمن والسلام في المنطقة.