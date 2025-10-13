نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا فور وصولها للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني فور وصولها إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

مشاركة واسعة للقادة والزعماء

تتوافد على شرم الشيخ قادة وزعماء دول العالم المشاركون في القمة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

الشخصيات الدولية الحاضرة

وصلت إلى شرم الشيخ شخصيات دولية بارزة، من بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

أهداف القمة

تُعقد قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة أكثر من 20 دولة، تحت شعار تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل على ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتأكيد الالتزام الدولي بمبادرات السلام المستقبلية.