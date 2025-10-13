نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس فور وصوله إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

مشاركة واسعة لقادة وزعماء دول العالم

تتوافد على شرم الشيخ شخصيات دولية رفيعة المستوى لحضور القمة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

أبرز الشخصيات الدولية الحاضرة

وصل إلى شرم الشيخ عدد من القادة والشخصيات الدولية، من بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

أهداف القمة

تُعقد قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة أكثر من 20 دولة، تحت شعار تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل على ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتأكيد الالتزام الدولي بمبادرات السلام المستقبلية.