نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب أمام الكنيست: نشهد يومًا عظيمًا واستطعنا إعادة 20 محتجزًا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إنّه لشرف عظيم له التواجد في هذا المكان الرائع، معبرًا عن سعادته وأمله الكبير في هذه اللحظة التاريخية.

وأضاف ترامب: "نشهد يومًا عظيمًا ونعبر عن خالص الشكر لكل من ساهم في ذلك".

إعادة المحتجزين الإسرائيليين

أكد ترامب أن الولايات المتحدة استطاعت إعادة 20 من المحتجزين الإسرائيليين إلى أسرهم، موضحًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة نحو تحقيق السلام في المنطقة. وقال: "نحتفل بإعادة المحتجزين الإسرائيليين وتعزيز السلام ونحن أمام لحظة تاريخية في الشرق الأوسط".

تقدير لقيادة إسرائيل

وجّه الرئيس الأمريكي التحية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جهوده في دعم عملية إعادة المحتجزين، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتحويل هذه اللحظة التاريخية إلى بداية لسلام طويل الأمد.