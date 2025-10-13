عاجل- ترامب يغادر مصر بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يغادر مصر بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، جمهورية مصر العربية عقب مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت الإعلان عن اتفاق تاريخي لوقف الحرب في غزة وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل أن مغادرة ترامب جاءت بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاورات رفيعة المستوى مع عدد من القادة العرب والدوليين المشاركين في القمة، والتي ركزت على آليات تنفيذ اتفاق شرم الشيخ وضمان استدامة السلام في المنطقة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد منح ترامب خلال القمة قلادة النيل تقديرًا لدوره في دعم جهود السلام ووقف الحرب في غزة، في لفتة تعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية والتنسيق المستمر بين البلدين في القضايا الإقليمية.