نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر السيد: حسام حسن أعاد هيبة الفراعنة.. وأتمنى تتويج صلاح بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، بالأداء المميز الذي يقدمه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد قيادته للفراعنة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال نادر السيد في تصريحات لبرنامج الكابتن الذي يقدمه الصقر أحمد حسن على قناة DMC:

«أبارك لحسام حسن على ما حققه مع منتخب مصر، وأسعد كثيرًا حين ينجح أحد أبناء جيلنا سواء كلاعب أو كمدرب».

وأضاف: «منتخب مصر يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق إنجازات كبرى، فهو دائمًا مرشح للمنافسة على أي لقب حتى إن لم يوفق في بعض المراحل، وأتمنى أن يتوج هذا الجيل ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لأن الأجيال تُخلد بالبطولات».

واختتم نادر السيد حديثه قائلًا: «أتمنى أن ينجح محمد صلاح في الفوز بأمم إفريقيا مع المنتخب، فبالرغم من فوزه بالعديد من البطولات العالمية، إلا أن التتويج بالبطولة القارية سيصنع فارقًا كبيرًا لهذا الجيل».