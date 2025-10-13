نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نقدر الحوار بين روسيا والولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب نائب المتحدث باسم للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان الحق، عن تقدير المنظمة الأممية للحوار بين روسيا والولايات المتحدة.

جاء ذلك تعليقًا على الاجتماع المقرر بين عضوة الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري آنا باولينا لونا ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف.

وكانت لونا قد أبلغت وكالة "نوفوستي" سابقا بأنها تأمل في الاجتماع مع دميترييف لاحقا في أكتوبر لمناقشة موضوعي "التجارة والسلام".

من جهته، أعلن الممثل الخاص لرئيس روسيا للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن حوار روسيا مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة التي عقدت في ألاسكا.

وأكد دميترييف في قناته على "تلغرام" أن الشائعات حول تراجع نفوذ المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ستيف ويتكوف، قد أثبتت عدم صحتها، مشيرًا إلى أن ويتكوف يحافظ على دوره المحوري ويعززه بشكل كبير كونه "المهندس الرئيسي والمفاوض الذي نجح في إنشاء وتنفيذ خطة ترامب لغزة".

يذكر أن محادثات قد جرت بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في 15 أغسطس في القاعدة العسكرية إلمندورف-ريتشاردسون في أنكوريج بألاسكا، ناقش خلالها الزعيمان السبل المحتملة لتسوية النزاع الأوكراني، وأعربا عن تقييم إيجابي للقمة.