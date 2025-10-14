نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يعلق على قمة شرم الشيخ للسلام: عملت على إعادة الرهائن وتقديم الإغاثة للفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأول تعليق له على قمة شرم الشيخ للسلام، التي استضافتها مصر برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهدت الإعلان عن وقف الحرب في غزة مساء الإثنين.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صباح اليوم الثلاثاء، أعرب بايدن عن امتنانه العميق لوصول الجهود الدبلوماسية إلى هذه المرحلة، مؤكدًا أن إدارته عملت بلا كلل لإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم وتوفير الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين الذين عانوا ويلات الحرب.

وقال بايدن في منشوره: "أشعر بامتنان عميق وارتياح كبيرين لمجيء هذا اليوم... من أجل آخر عشرين رهينة على قيد الحياة ممن عايشوا جحيمًا لا يُصدق، والذين التقوا أخيرًا بعائلاتهم، ومن أجل المدنيين في غزة الذين تكبدوا خسائر فادحة وسيحصلون أخيرًا على فرصة لإعادة بناء حياتهم".

وأضاف: "لم يكن الطريق إلى هذا الاتفاق سهلًا، فقد عملت إدارتي بلا توقف لإعادة الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإنهاء الحرب".

كما أشاد بايدن بالرئيس ترامب وفريقه على جهودهم في التوصل إلى اتفاق مجدد لوقف إطلاق النار، معتبرًا أن ما تحقق يمثل "خطوة مهمة نحو مستقبل من السلام والكرامة والأمان للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

من دعا إلى قمة شرم الشيخ للسلام

جاءت قمة شرم الشيخ للسلام بدعوة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وشهدت القمة مشاركة قادة أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول كبرى مثل فرنسا وألمانيا والهند وتركيا وقطر والسعودية والإمارات.

وقد تم خلال القمة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، برعاية مصرية – أمريكية – قطرية – تركية، وسط إشادة دولية واسعة بدور مصر المحوري في تحقيق التهدئة ودفع مسار السلام في الشرق الأوسط.