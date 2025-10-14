نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلوني: اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين بات أقرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الاثنين، أن اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين بات أقرب بعد أن بدأ تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وفي أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شرم الشيخ اليوم الاثنين وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قالت ميلوني التي شاركت في القمة للصحفيين: "من الواضح أنه إذا تم تنفيذ الخطة، فإن الاعتراف بدولة فلسطين سيصبح أقرب. أنا أؤيد أن تكون فلسطين دولة مستقلة، وعندما تُستوفى الشروط التي حدّدها البرلمان، فبالطبع سنقوم بالاعتراف".

وكان البرلمان الإيطالي، قد وافق في 3 أكتوبر الجاري، على اقتراح يقضي بالاعتراف المشروط بدولة فلسطين، في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد تضامنا مع الفلسطينيين.

وقضى الاقتراح بالاعتراف بدولة فلسطين بشرطين رئيسيين: إفراج حركة حماس عن جميع الأسرى المتبقين منذ عملية 7 أكتوبر 2023، وأن تتعهد الحركة بعدم المشاركة في أي حكومة أو إدارة فلسطينية مستقبلية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين تلتها لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو، ليرتفع عدد المعترفين إلى 158 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988 إقامة دولة فلسطين.​​​​​​​