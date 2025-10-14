نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ماكرون بعد لقائه الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ: "معًا من أجل السلام" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا دعم بلاده للجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ماكرون: معًا من أجل السلام

ونشر ماكرون عبر حسابه الرسمي على منصة X مقطع فيديو يوثّق لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء العالم المشاركين في القمة، مصحوبًا بتعليق: "معًا من أجل السلام".



ويظهر الفيديو لحظات من اللقاءات الثنائية وجلسات القمة التي جمعت القادة في شرم الشيخ لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

تهنئة لمصر ودعوة لحل الدولتين

وكان الرئيس الفرنسي قد وجّه في وقت سابق تهنئة إلى مصر على "التقدم الحقيقي والخطوة الحاسمة" عقب توقيع اتفاق غزة، مشددًا على أهمية منح السلطة الفلسطينية مكانتها في أي تسوية مقبلة.

وأكد ماكرون أن فرصة حل الدولتين يجب الحفاظ عليها لضمان السلام الدائم في المنطقة.

Ensemble pour la paix. pic.twitter.com/yLz71a5zbX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2025

إعادة إعمار غزة ودعم إنساني عاجل

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

ودعا الرئيس الفرنسي إلى حشد التمويل الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية خلال الأيام المقبلة، مع إرسال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات يوميًا إلى القطاع لتخفيف معاناة المدنيين.